Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

Блогерша Амира (фамилия неизвестна) раскрыла детали во внешнем виде женщины, которые выдают ее плохой вкус. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 564,6 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом amira.bessette, брюки-карго свободного кроя, особенно в сочетании с короткими топами и корсетами, утратили свою актуальность. Помимо этого, юзерша призвала отказаться от образов, состоящих из синих джинсов и коричневых сапог. Кроме того, она отметила вышедшие из моды откровенные платья с вырезами.

Среди прочего, женщина заявила, что короткий нос с вздернутым кончиком и вогнутой спинкой также смотрится неактуально. Вдобавок она внесла в список чересчур яркий макияж с акцентом на губах.

Поклонники неоднозначно оценили видео блогерши в комментариях под постом. «Со всем согласен, кроме карго!», «Я думаю, что безвкусно унижать других женщин за то, что им нравится», «Никогда не думал, что кто-то сочтет пластику носа безвкусицей», «Синие джинсы и коричневые ботинки выглядят мило!» — возмутились они.

Ранее в ноябре Владислав Лисовец перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года. По его словам, уместно будут смотреться вещи длины макси и мини, а также откровенные изделия.