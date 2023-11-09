Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:06, 9 ноября 2023Ценности

Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

Фото: mentatdgt / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Амира (фамилия неизвестна) раскрыла детали во внешнем виде женщины, которые выдают ее плохой вкус. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 564,6 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом amira.bessette, брюки-карго свободного кроя, особенно в сочетании с короткими топами и корсетами, утратили свою актуальность. Помимо этого, юзерша призвала отказаться от образов, состоящих из синих джинсов и коричневых сапог. Кроме того, она отметила вышедшие из моды откровенные платья с вырезами.

Среди прочего, женщина заявила, что короткий нос с вздернутым кончиком и вогнутой спинкой также смотрится неактуально. Вдобавок она внесла в список чересчур яркий макияж с акцентом на губах.

Материалы по теме:
«Иногда в ход шло пиво» Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
«Иногда в ход шло пиво»Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
19 июня 2020
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Поклонники неоднозначно оценили видео блогерши в комментариях под постом. «Со всем согласен, кроме карго!», «Я думаю, что безвкусно унижать других женщин за то, что им нравится», «Никогда не думал, что кто-то сочтет пластику носа безвкусицей», «Синие джинсы и коричневые ботинки выглядят мило!» — возмутились они.

Ранее в ноябре Владислав Лисовец перечислил россиянкам модные наряды для встречи Нового года. По его словам, уместно будут смотреться вещи длины макси и мини, а также откровенные изделия.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В регионах России начали запрещать аборты в частных клиниках. Почему это опасно для женщин?

      По всей России появились десятки огромных режимных объектов

      Голый мужчина с ножами напугал горожан и продавцов магазина

      Доктор Мясников раскрыл изнанку съемок передачи на «России 1»

      Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет ее тренировок

      В Литве определили дату президентских выборов

      Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

      Готовившего поджог военкомата россиянина осудили на четыре года

      Минобороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на трех контрактах

      Суд не избрал наказания для подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости