Россиян предостерегли от поездок в Латвию на личных автомобилях с номерами РФ

Захарова рекомендовала россиянам не посещать Латвию на автомобилях с номерами РФ

Россиянам рекомендовали не посещать Латвию на личных автомобилях с номерами РФ. От поездок в республику на машинах с российской регистрацией предостерегла официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводит агентство ТАСС.

По словам высокопоставленного дипломата, причиной стала усугубившаяся в прибалтийской стране обстановка. «Что касается правового беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем», — заявила она.

Захарова напомнила, что недавно сейм Латвии в окончательном чтении принял антироссийские поправки к закону о дорожном движении. «Казалось бы, как в дорожное движение можно внести русофобию, но не тут-то было, — добавила она. — Так сказать, если есть желание, то можно всякое придумать, это и было в Латвии сделано».

Ранее стало известно, что латвийские власти введут запрет на нахождение в стране машин с российской регистрацией с 14 февраля 2024 года. Согласно изменениям, владельцам автомобилей с номерами РФ будет необходимо зарегистрировать транспортные средства в республике либо вывезти их за пределы государства не позднее указанной даты. В случае нарушения правил автомобиль будет конфискован.