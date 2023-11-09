Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:25, 9 ноября 2023Путешествия

Россиян предостерегли от поездок в Латвию на личных автомобилях с номерами РФ

Захарова рекомендовала россиянам не посещать Латвию на автомобилях с номерами РФ

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Россиянам рекомендовали не посещать Латвию на личных автомобилях с номерами РФ. От поездок в республику на машинах с российской регистрацией предостерегла официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводит агентство ТАСС.

По словам высокопоставленного дипломата, причиной стала усугубившаяся в прибалтийской стране обстановка. «Что касается правового беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем», — заявила она.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Захарова напомнила, что недавно сейм Латвии в окончательном чтении принял антироссийские поправки к закону о дорожном движении. «Казалось бы, как в дорожное движение можно внести русофобию, но не тут-то было, — добавила она. — Так сказать, если есть желание, то можно всякое придумать, это и было в Латвии сделано».

Ранее стало известно, что латвийские власти введут запрет на нахождение в стране машин с российской регистрацией с 14 февраля 2024 года. Согласно изменениям, владельцам автомобилей с номерами РФ будет необходимо зарегистрировать транспортные средства в республике либо вывезти их за пределы государства не позднее указанной даты. В случае нарушения правил автомобиль будет конфискован.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина опередила Турцию на пути в Евросоюз. Почему европейские чиновники признали Киев более достойным?

      По всей России появились десятки огромных режимных объектов

      Бодибилдер в Москве избил возлюбленную и начал угрожать убийством из-за полиции

      Голый мужчина с ножами напугал горожан и продавцов магазина

      Доктор Мясников раскрыл изнанку съемок передачи на «России 1»

      Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет ее тренировок

      В Литве определили дату президентских выборов

      Раскрыты выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

      Готовившего поджог военкомата россиянина осудили на четыре года

      Минобороны Украины потеряло десятки миллионов долларов на трех контрактах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости