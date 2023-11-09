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18:46, 9 ноября 2023Путешествия

Россиян за границей предупредили о враждебных действиях со стороны США

Замглавы МИД Рябков: случаи арестов граждан России в США участились

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили об участившихся случаях ареста граждан в США. Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

Дипломат предупредил всех выезжающих за границу россиян о соблюдении осторожности в связи с возможными враждебными действиями с американской стороны. «На провокации против наших граждан американцы идут не просто охотно, а в нарастающем объеме, и нужно быть всем начеку», — предостерег он.

Рябков также посоветовал соотечественникам контактировать с российскими посольствами и консульскими учреждениями за рубежом.

Ранее Рябков подчеркнул, что Москва не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США. Однако он допустил понижение уровня дипломатических отношений при текущем поведении Вашингтона.

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      Марина Черняк
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