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15:01, 9 ноября 2023Наука и техника

«Ростех» презентует используемые в СВО дроны

«Ростех» презентует используемые в зоне СВО дроны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» презентует используемые в зоне специальной военной операции (СВО) дроны. Об этом со ссылкой на организацию сообщает РИА Новости.

«O том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году — после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке — это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024"», — заявили в «Ростехе».

Ранее в госкорпорации сообщили, что российскую легкую бронетехнику планируется оснастить FPV-дронами.

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      Андрей Борисов
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