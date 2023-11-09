«Ростех» презентует используемые в СВО дроны

«Ростех» презентует используемые в зоне СВО дроны

Госкорпорация «Ростех» презентует используемые в зоне специальной военной операции (СВО) дроны. Об этом со ссылкой на организацию сообщает РИА Новости.

«O том, какие беспилотники там производят и когда мы презентуем их широкой общественности, сможем объявить в следующем году — после апробации изделий в зоне СВО. Испытания в боевой обстановке — это процесс не сиюминутный. Поэтому, скорее всего, мы представим наши новые беспилотники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024"», — заявили в «Ростехе».

Ранее в госкорпорации сообщили, что российскую легкую бронетехнику планируется оснастить FPV-дронами.