Токаев анонсировал открытие генконсульства России в Актау

Токаев заявил, что в Актау откроется генконсульство России в ближайшее время

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал открытие генерального консульства России в городе Актау в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

«В ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау. Это имеет очень большое значение со всех точек зрения», — заявил лидер республики на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидер России не планировал встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время визита в республику. 8 ноября Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, политики делают все возможное для обеспечения благоприятной среды, чтобы страны развивались.