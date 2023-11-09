Трусова рассказала, что отец выплачивал ей призовые с раннего возраста

Вице-чемпионка Олимпийских игр-2022 года в соревнованиях фигуристок Александра Трусова рассказала о первых призовых в карьере. Ее слова приводит YouTube-канал «Прокат Show».

«Мне папа всегда давал призовые, как это сейчас называется, за тройку. За первое место одну сумму, за второе и третье — другую», — заявила Трусова, отметив, что получала деньги с раннего возраста. Она добавила, что с подаренных родителями денег накопила на первый смартфон.

30 августа стало известно, что Трусова пропустит сезон-2023/24. Среди причин, по которым она приняла такое решение, называлось отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, а также спорное судейство на внутренних турнирах, состояние здоровья и занятость в шоу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.