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01:05, 9 ноября 2023Экономика

В США назвали условие для возвращения России замороженных активов

Госдеп: Запад не вернет России замороженные активы, пока она не заплатит за СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен рассказал, при каких обстоятельствах страны коллективного Запада передадут России замороженные активы в размере порядка 300 миллиардов долларов. Его слова приводит ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США О'Брайен назвал условие для возвращения России замороженных активов и подчеркнул, что этого не произойдет, пока Москва не заплатит за специальную военную операцию (СВО) на Украине.

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«[Американский] президент [Джо Байден] и его коллеги по Группе семи подтвердили [ранее], что Россия должна заплатить. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — отметил представитель Госдепа.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил обмены замороженными активами россиян и иностранцев. Центробанк начал обсуждать эту идею для взаимной разблокировки еще в октябре 2022 года.

Оружие России
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      Марина Совина
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