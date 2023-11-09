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12:04, 9 ноября 2023Россия

В Кремле заявили о невозможности победить Россию на поле боя

Пресс-секретарь Путина Песков заявило о невозможности победить РФ на поле боя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россию невозможно победить на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео с этим заявлением опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам Пескова, этот факт следует понять другим странам.

«В Киеве и Вашингтоне, всем давно пора понять, победить Россию на поле боя невозможно», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал Украину несчастной страной. По словам Пескова, он пришел к такому выводу на том основании, что «другое государство платит за нее для обеспечения прихода к власти нужного правительства».

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      Марк Леонов
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