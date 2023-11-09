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12:11, 9 ноября 2023Наука и техника

В России сравнили ракетные комплексы «Пралай и «Искандер»

«Известия»: комплекс «Пралай» пока не дотягивает до российского «Искандера»

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Индийский ракетный комплекс «Пралай», скорее всего, пока не дотягивает по тактико-техническим характеристикам до российского «Искандера». Об этом сообщают «Известия».

«Они надеются этой ракетой закрыть оперативно-тактические задачи, которые стоят перед их армией на границе с Китаем. Ее планируют размещать именно там», — сказал военный эксперт Корнев.

По мнению опрошенных экспертов, отставание у Индии по ракетным технологиям с импортными компонентами будет только расти.

В октябре 2022-го Индия сообщила, что в феврале 2024-го планирует начать летные испытания собственного пилотируемого космического корабля Gaganyaan.

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      Иван Потапов
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