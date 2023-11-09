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02:05, 10 ноября 2023Мир

В США объяснили давление на Китай попыткой ослабить Россию

Минфин США: Запад давит на Китай, чтобы Пекин не помогал России
Уолли Адейемо

Уолли Адейемо. Фото: Chris Emil Janssen / IMAGO / Global Look Press

Страны Запада давят на Китай, чтобы Пекин отказался от помощи России. С таким заявлением выступил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, его слова передает Reuters.

Как выразился Адейемо, попытки убедить Китай не оказывать материальную поддержку Москве оказывают страны, на которые приходится половина мировой экономики.

По словам сотрудника американского Минфина, этот вопрос будет подниматься и в отдельном диалоге между США и Китаем.

Ранее в ноябре министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон ждет катастрофа, если экономические связи с Пекином будут разорваны. По ее словам, США нацелены на здоровую конкуренцию с китайцами.

В октябре американский Минфин ввел санкции против ряда китайских компаний якобы за поддержку оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. В Пекине назвали такой шаг США ошибкой. отметив, что будут оказывать поддержку своему бизнесу.

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      Марина Совина
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