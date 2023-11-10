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21:51, 10 ноября 2023Экономика

Байден оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на бензин

Байден заявил о снижении цен на бензин, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке
СюжетСтоимость нефти:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он написал в социальной сети Х.

Политик также призвал нефтяные компании активнее инвестировать в наращивание добычи. «Даже в момент глобального конфликта цены на бензин снизились на 1,6 доллара по сравнению с пиковыми значениями», — подчеркнул американский лидер.

8 ноября сообщалось, что цены на нефть во время торгов на лондонской бирже ICE рекордно снизились. Стоимость барреля эталонного сорта Brent упала до минимума с июля 2023 года.

В октябре сообщалось, что на фоне масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом и запрета России на экспорт топлива стоимость нефти в США значительно выросла. Из-за этого в Штатах резко подорожали бензин и дизель, а переизбрание Джо Байдена на пост президента оказалось под угрозой.

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      Марина Совина
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