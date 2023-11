CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

CNN и AP прекратили работу с фотографом Эслайей, освещавшим атаку ХАМАС

Телеканал CNN и информационное агентство The Associated Press (AP) прекратили работу с фоторепортером-фрилансером Хасаном Эслайей, освещавшем атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщает CNN.

«Мы больше не работаем с Хасаном Эслайей, который был внештатным сотрудником AP и других международных новостных организаций в секторе Газа», — приводит CNN заявление директора по связям со СМИ агентства AP Лорен Истон.

В AP также заверили, что агентство не знало о нападении 7 октября до того, как оно произошло. В CNN также отрицают обвинения в том, что канал знал о вторжении ХАМАС заранее. Представители телеканала подчеркнули, что Эслайя не работал на канале в день нападения на Израиль. В CNN добавили, что разорвали связи с журналистом-фрилансером.

Ранее причастность своего сотрудника к нападению на Израиль опровергла газета The New York Times (NYT). Представители издания заявили, что у внештатного журналиста, сделавшего фотографии, 7 октября не было редакционного задания.

9 ноября произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting заявила, что фотожурналисты крупных мировых медиа могли знать заранее о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль 7 октября. Под подозрениями оказались репортеры изданий, освещавших начало конфликта, а именно — The Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN.