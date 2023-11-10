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04:55, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Издание NYT опровергло причастность сотрудника к нападению на Израиль

New York Times отрицает причастность своего сотрудника Масуда к атаке на Израиль
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Газета The New York Times (NYT) прокомментировала обвинения о причастности своего сотрудника к нападению палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Издание отрицает, что ему было заранее известно о готовящейся атаке на страну. Оно подчеркнуло, что подобные утверждения являются возмутительной ложью. Газета подтвердила, что фотограф Юсеф Масуд, которого коснулись обвинения, действительно работал в качестве внештатного сотрудника для газеты, однако в день нападения он не выполнял редакционного задания.

В публикации отмечается, что доказательства его причастности отсутствуют. Сообщается, что по результатам проверки первый кадр Масуда, на котором запечатлен подбитый израильский танк, был снят только спустя 90 минут после начала атаки ХАМАС. Как утверждает сам фотограф, в то утро он проснулся от звуков ракетного обстрела в городе Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа.

Ранее произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting обвинила фотожурналистов ряда СМИ в том, что они могли заранее знать о готовившемся нападении ХАМАС на Израиль. Под подозрения попали четыре медиа, чьи фотографы сняли атаку: The Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN.

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