HonestReporting: журналисты CNN, NYT и AP могли знать об атаке ХАМАС на Израиль

Произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting заявила, что фотожурналисты ведущих мировых медиа могли заранее знать о готовившемся нападении ХАМАС на Израиль. Такие выводы организация сделала на основе снимков вторжения, сделанных этими журналистами в начале атаки.

В материале HonestReporting фигурируют фотожурналисты, работающие на The Associated Press и Reuters

В материале HonestReporting обозначены четыре СМИ, чьи фотографы сняли атаку ХАМАС на Израиль 7 октября: The Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN.

Утверждается, что AP опубликовало снимки, сделанные в приграничной зоне Израиля и Газы, от четырех фотографов: Хассана Эслайи, Юсефа Масуда, Али Махмуда и Хатема Али. «Эслайя — фрилансер, который также работает на CNN, — пересек границу Израиля, снял горящий израильский танк, а затем запечатлел незаконное проникновение в кибуц Кфар-Аза», — заявили в HonestReporting. Организация также заявила, что после публикации этого материала получила фото, на котором Эслайя запечатлен вместе с лидером ХАМАС Яхьей Синваром.

[Юсеф] Масуд, который также работает на The New York Times, тоже там присутствовал — как раз вовремя, чтобы зайти на территорию Израиля и снять танк. Али Махмуд и Хатем Али были дислоцированы таким образом, чтобы получить снимки ужасающих похищений израильтян. Махмуд снял, как грузовик увозит тело немецко-израильской заложницы Шани Лук, а Али сделал несколько кадров того, как похищенных людей увозят в Газу HonestReporting произраильская группа по наблюдению за СМИ

Имена некоторых обозначенных фотографов позднее убрали из подписей к кадрам в базе AP, отметили в HonestReporting.

Агентство Reuters, согласно материалу, опубликовало снимки атаки ХАМАС от двух фотожурналистов: Мохаммеда Файка Абу Мустафы и Яссера Кудиха. Они также сняли горящий израильский танк на израильской территории. Однако, как подчеркнули в организации, Мустафа еще и сфотографировал боевиков, издевавшихся над телом израильского солдата, которого вытащили из танка.

Палестинцы празднуют уничтожение израильского танка. 7 октября 2023 года. Автором снимка был назван Хассан Эслайя, позднее его авторство удалили с сайта AP Фото: AP

HonestReporting заявило, что столь своевременное присутствие фотожурналистов на месте прорыва границы вызывает серьезные вопросы этического характера. Организация задалась вопросом, не могло ли присутствие журналистов быть согласовано с ХАМАС и оповещали ли они мировые СМИ, в которых позже были опубликованы кадры, о своем нахождении на месте атаки.

Можно ли предположить, что «журналисты» просто случайно появились ранним утром на границе, без предварительного согласования с террористами? Или они были частью плана? Даже если они не знали точных деталей того, что должно было произойти, неужели, когда события начали разворачиваться, они не поняли, что нарушают границу? И если да, то уведомили ли они об этом информационные агентства? Несомненно, какая-то коммуникация была необходима — до, после или во время нападения — для того, чтобы опубликовать фотографии HonestReporting произраильская группа по наблюдению за СМИ

CNN заявило о прекращении сотрудничества с фотожурналистом

Представитель AP в беседе с The Daily Wire опровергла то, что агентство заранее знало о готовящейся атаке на Израиль. The New York Times не ответили на запрос издания.

Reuters также отвергло обвинения в том, что агентство знало заранее о предстоящем нападении ХАМАС. «Reuters получило фотографии от двух базирующихся в Газе фотографов-фрилансеров, которые были у границы утром 7 октября и с которыми ранее агентство не имело отношений. Фотографии, опубликованные Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по южной части Израиля, и более чем через 45 минут после того, как Израиль сообщил, что вооруженные люди пересекли границу», — заверили в агентстве. Там отметили, что штатные журналисты Reuters не присутствовали на местах, обозначенных в материале HonestReporting.

CNN сообщило, что приостановило сотрудничество с Хассаном Эслайей. «Хотя на данный момент у нас нет причин сомневаться в журналистской точности работы, которую он для нас проделал, мы решили приостановить все связи с ним», — заявили в компании.

В Израиле потребовали разъяснений от мировых СМИ

Глава правительственной пресс-службы Израиля (GPO) Ницан Чен направил срочное письмо руководителям региональных бюро The Associated Press (AP), Reuters, CNN и The New York Times (NYT) с требованием дать разъяснения в связи с тем, что их фоторепортеры находились рядом с радикальной палестинской группировкой ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и снимали происходящие события.

«Директор GPO Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и NYT относительно тревожных выводов в публикации HonestReporting о причастности их фотографов к событиям 7 октября, которые пересекают все красные линии — профессиональные и моральные», — говорится в заявлении.

В сообщении пресс-службы утверждается, что фотографы, сотрудничающие с указанными СМИ, «были соучастниками преступлений против человечности», а их действия противоречили профессиональной этике. В GPO заявили, что репортеры «документировали ужасы», осуществляемые бойцами ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем.

Атаку ХАМАС на Израиль осудили европейские страны и США

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для дальнейшего проведения масштабной операции по зачистке региона от боевиков ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили европейские страны и США. Саудовская Аравия призвала к немедленному прекращению эскалации и мирным переговорам.

Последнее обострение в секторе Газа произошло в 2021 году. 10 мая ХАМАС начало обстрел территории Израиля ракетами, в ответ Израиль провел авиаудары. Операция получила название «Страж стены». Тогда Израилю пришлось мобилизовать пять тысяч военнослужащих резерва

ХАМАС находится у власти в секторе Газа с 2006 года. Идеология движения предполагает уничтожение государства Израиль и создание на его территориях исламской теократии. С момента своего основания в 1987 году ХАМАС ведет непрекращающуюся войну против Израиля, преследуя единственную цель — абсолютное господство Палестины на территории нынешнего Израиля.