Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 1 мая 2024Бывший СССР

Полковник высказался о влиянии поставок F-16 Украине на ход конфликта

Полковник Кошкин: поставки F-16 Киеву лишь затянут украинский конфликт
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jan Langhaug / NTB / Reuters

Поставки американских истребителей F-16 Киеву лишь затянут сроки украинского конфликта, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. О влиянии этих самолетов на ход боевых действий он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Чтобы что-то изменить, нужны две сотни самолетов F-16, оборудованные соответствующими аэродромами, специалистами, чтобы они сразу встали в строй и на линии боевого соприкосновения выполняли задачи. У них такой возможности нет, значит, говорить о каком-то изменении соотношения сил не приходится. Это просто затягивание конфликта и все», — сказал он.

Как ранее заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, первые самолеты F-16 Киев получит приблизительно после Пасхи. В этом году православные христиане отмечают ее 5 мая. «Мы не загадываем все эти сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос высшего военно-политического руководства», — сказал он.

Материалы по теме:
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16. Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
Европа решила научить украинских пилотов воевать на F-16.Есть ли у них шансы против российских ВКС и сил ПВО?
30 августа 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что первая партия F-16 прибудет в страну летом 2024 года вместе с группой обученных пилотов.

Летом 2023 года западные страны создали коалицию по поставкам F-16 Украине. В нее вошли Нидерланды, Дания, США, Бельгия, Канада, Люксембург, Румыния, Норвегия, Польша, Португалия, Швеция и Великобритания. Они также обучают украинских военных управлять этими самолетами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским. Украинский лидер предстал в образе Гитлера

      На Украине Зеленского обвинили в подчинении страны кредитным организациям

      Угрозу атаки беспилотников объявили в российском регионе

      Кандидат в премьеры Сербии рассказал о будущих отношениях с Россией

      Бабушка по ошибке разбавила сухое молоко вином и напоила внука

      Страна Ближнего Востока ввела электронные визы для россиян

      В МИД предложили Зеленскому начать генерировать украинцев с помощью ИИ

      Дроны ВСУ повторно атаковали село в Белгородской области

      Дело легионера «Спартака» в Дубае закрыли

      Российской певице стало тяжело дышать после филлеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше