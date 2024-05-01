Полковник высказался о влиянии поставок F-16 Украине на ход конфликта

Полковник Кошкин: поставки F-16 Киеву лишь затянут украинский конфликт

Поставки американских истребителей F-16 Киеву лишь затянут сроки украинского конфликта, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. О влиянии этих самолетов на ход боевых действий он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Чтобы что-то изменить, нужны две сотни самолетов F-16, оборудованные соответствующими аэродромами, специалистами, чтобы они сразу встали в строй и на линии боевого соприкосновения выполняли задачи. У них такой возможности нет, значит, говорить о каком-то изменении соотношения сил не приходится. Это просто затягивание конфликта и все», — сказал он.

Как ранее заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, первые самолеты F-16 Киев получит приблизительно после Пасхи. В этом году православные христиане отмечают ее 5 мая. «Мы не загадываем все эти сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос высшего военно-политического руководства», — сказал он.

Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что первая партия F-16 прибудет в страну летом 2024 года вместе с группой обученных пилотов.

Летом 2023 года западные страны создали коалицию по поставкам F-16 Украине. В нее вошли Нидерланды, Дания, США, Бельгия, Канада, Люксембург, Румыния, Норвегия, Польша, Португалия, Швеция и Великобритания. Они также обучают украинских военных управлять этими самолетами.