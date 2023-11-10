Минздрав предложил запретить ЭКО по ОМС в клиниках с малым процедурным циклом

Минздрав предложил вывести из ОМС клиники с малым процедурным циклом по ЭКО

Минздрав предложил вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) клиники, выполняющие менее ста циклов процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в год. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова на парламентских слушаниях «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика» в Совете Федерации, трансляция опубликована в группе Совфеда в соцсети «ВКонтакте».

Котова рассказала, что ведомство определяет критерии для проведения ЭКО — помимо прочего, в них входит и данный запрет. Она уточнила, что Минздрав разработал поправки в законы «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании».

«Как только эти законы будут приняты, актом правительства эти критерии в последующем будут утверждены», — резюмировала Котова.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), в 2021 году доля клиник, выполняющих в год менее ста циклов вспомогательных репродуктивных технологий, в число которых входит ЭКО, составляла 32,8%, пишет «Медвестник». Еще 17,2 процента медцентров проводили 100—199 циклов таких процедур в год.

Ранее сообщалось, что в частных клиниках Крыма и Курской области отказались от проведения абортов. Искусственное прерывание беременности в этих регионах будет проводиться только в государственных больницах.