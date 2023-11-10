Экс-игрок сборной Грузии назвал сроки возврата России на международные турниры

Заза Джанашия заявил, что Россия вернется на международные турниры через год

Экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия назвал сроки возвращения российской национальной команды и клубов на международные турниры. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Полгода. Максимум — год. Это же спорт! При чем тут политика?» — отметил бывший игрок. Джанашия также добавил, что Россия должна быть готова к возвращению.

Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. Вместе с командой он завоевал четыре Кубка России.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть крупных турниров.