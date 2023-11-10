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19:48, 10 ноября 2023Ценности

Известный дизайнер умер в 46 лет

Дизайнер и креативный директор бренда Moschino Давиде Ренне умер в 46 лет

Фото: Moschino

Дизайнер и креативный директор бренда Moschino Давиде Ренне ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщает WWD.

Известно, что Ренне умер всего через 10 дней после назначения на новую должность. При этом причина смерти не раскрывается.

Председатель компании Moschino Aeffe SpA Массимо Ферретти рассказал, что работал с дизайнером над новым проектом. «Нет слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Давиде присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его от нас. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло», — высказался он.

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Кроме того, Феретти также уточнил, что Ренне завоевал уважение и любовь за считанные дни работы в компании. «Сегодня на нас лежит ответственность осуществить то, что только предполагалось его воображением и творческими способностями. Мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье и друзьям», — подытожил он.

В мае ушел из жизни модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

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      Екатерина Ештокина
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