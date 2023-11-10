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23:47, 10 ноября 2023Спорт

Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области

Массовая драка произошла на турнире по MMA Fight Nights в Московской области
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС.

Потасовка произошла в зрительном зале Live Arena в Москве. По информации источника, подрались руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. После к драке присоединились зрители, из-за чего пришлось вмешаться охране и ОМОН.

31 августа массовая драка с участием бойцов ММА произошла в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве. Позднее оказалось, что инцидент был постановочным.

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      Андрей Стрельцов
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