Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области
Массовая драка произошла на турнире по MMA Fight Nights в Московской областиСюжетМассовые драки в Москве
На турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights произошла массовая драка. Об этом сообщает ТАСС.
Потасовка произошла в зрительном зале Live Arena в Москве. По информации источника, подрались руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. После к драке присоединились зрители, из-за чего пришлось вмешаться охране и ОМОН.
31 августа массовая драка с участием бойцов ММА произошла в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Москве. Позднее оказалось, что инцидент был постановочным.