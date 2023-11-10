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12:00, 10 ноября 2023Спорт

Названа дата следующего боя Олейника

Алексей Олейник проведет реванш с Оли Томпсоном 15 декабря в Екатеринбурге

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Промоутерская компания RCC назвала дату следующего поединка российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника. Об этом сообщает РИА Новости.

46-летний Олейник проведет реванш против 43-летнего британца Оли Томпсона. Схватка состоится на турнире RCC 17 в Екатеринбурге 15 декабря. Спортсмены уже встречались в мае — тогда Томпсон победил нокаутом в первом раунде.

24 октября 2022 года стало известно, что Олейник отказался подписывать соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). «В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, который ожидали», — заявил боец, отметив, что будет выступать в другой организации.

Олейник выступал в UFC с 2014 года. В профессиональной карьере он одержал 60 побед и потерпел 17 поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью. На счету Томпсона 20 побед и 15 поражений.

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      Ксения Курашкина
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