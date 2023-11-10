Названы способы правильно отдыхать в выходные

Смена деятельности — лучший вид отдыха, а в идеале он должен быть активным, заявила фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева. Способы правильно отдыхать с пользой для здоровья она назвала «Ленте.ру».

Первым делом Дерендеева призвала планировать выходные заранее. Она отметила, что идея отоспаться после рабочей недели — не лучший вариант досуга. «Можно поспать немного дольше, но при этом не следует сильно выбиваться из привычного режима. Например, бесцельно проведенные за просмотром телевизора дни не наполняют энергией. Напротив, после подобного досуга нет сил начинать новую неделю», — объяснила она.

Поэтому, по словам собеседницы «Ленты.ру», необходимо заранее подумать, куда можно сходить в выходные, какие интересные места посетить.

Обязательно впишите в свой план посильную тренировку. Даже если кажется, что этот пункт невыполним, сделайте ее. Если трудовая неделя была действительно тяжелой, выберите несложные упражнения. После вы обязательно ощутите прилив сил и хорошее настроение. Несомненно, вы будете горды, что сделали что-то полезное для себя

Ольга Дерендеева фитнес-тренер

Дерендеева также посоветовала использовать выходные дни для прогулок на свежем воздухе с семьей или друзьями. Это, заверила она, помогает переключить мысли с работы и эмоционально отдохнуть.

«Учитесь прислушиваться к себе. Поймите, что вас наполняет энергией и радует, а что опустошает и лишает сил. Отталкиваясь от этого, планируйте свои выходные», — подвела итог фитнес-тренер.

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