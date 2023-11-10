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10:26, 10 ноября 2023Экономика

Арабская страна решила ограничить поставки некоторых товаров в Россию

Bloomberg: ОАЭ запретят реэкспорт в Россию используемых в военных целях товаров

Фото: Paul Teysen / Unsplash

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились запретить реэкспорт в Россию ряда критических товаров, которые могут использоваться в военных целях на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Ограничить поставки некоторых изделий решили из-за одиннадцатого пакета санкций против России. Согласно принятым странами Евросоюза мерам, компании, которые помогают Москве обходить ограничения, могут сами подвергнуться вторичным санкциям. Кроме того, со странами, перенаправляющими европейские подсанкционные товары в Россию, могут запретить торговлю.

Весной 2023 года в Евросоюзе (ЕС) разработали юридические механизмы для ограничения поставок ряда товаров в страны, которые занимаются реэкспортом в Россию и помогают ей обходить санкции. Странам, которые поставляют «вызывающие обеспокоенность» товары в РФ, пригрозили последствиями.

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Однако в борьбе с реэкспортом товаров, которые могут использоваться в военных целях, ЕС столкнулись с рядом трудностей. Многие из партнеров России медленно предоставляют своевременные данные о торговле или вообще не предоставляют информацию. В то же время более 20 тысяч компаний в Китае и Гонконге, Турции, ОАЭ с января по июль поставили в Россию различной продукции на семь миллиардов евро.

В марте 2023 года руководство Турции запретило местным компаниям транзит ряда товаров в Россию в связи с санкциями западных стран. По словам главы Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу, товары, произведенные в Турции, можно спокойно поставлять в Россию, даже если в них используются компоненты из других стран, но реэкспорт из зон свободной торговли будет запрещен. Анкаре не нужна конфронтация с Евросоюзом, который покупает половину турецкого экспорта, объяснил он.

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      Вячеслав Агапов
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