Пищевую аллергию связали с повышенным риском сердечных заболеваний

JACI: пищевая аллергия увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Американские ученые из Университета Северной Каролины и Университета Вирджинии связали пищевую аллергию с повышенным риском сердечных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI), краткий обзор приводит Medical Xpress.

В ходе работы команда изучила данные 5374 участников. Из них 285 человек не дожили до конца исследования из-за сердечно-сосудистых нарушений. Анализ показал, что наличие антител IgE по крайней мере к одному продукту было связано со значительно более высоким риском преждевременной кончины от сердечно-сосудистой болезни. Особенно сильная корреляция наблюдалась в группе людей, чувствительных к молоку. Среди других факторов риска — аллергия на арахис или креветки.

При этом подобные результаты преимущественно касались тех участников, которые не имели выраженной аллергической реакции на пищевые продукты. То есть при употреблении аллергенов у них в организме повышался уровень антител IgE (что говорит о скрытом иммунном ответе), но серьезных симптомов не наблюдалось.

Исследователи предполагают, что аллергические антитела к пище могут влиять на сердце, вызывая активацию тучных клеток. Эти клетки способны вызвать воспаление, поскольку стимулируют накопление бляшек, провоцирующих сердечные приступы или другие повреждения сердца.

В сентябре китайские специалисты выявили, что растительное питание может эффективно предотвращать пищевую аллергию.