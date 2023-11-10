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09:33, 10 ноября 2023Из жизни

Селяне поймали любовника соседки, привязали к дереву и избили

Кадр: News9 Live

В Индии мужчину привязали к дереву и избили за роман с замужней женщиной. Об этом сообщает News9Live.

Молодая женщина, проживающая в одной из деревень штата Джаркханд, завела любовника, после того как ее муж сначала уехал на заработки за границу, а потом бросил ее и вернулся в родной город. Новый возлюбленный тайно посещал индианку по ночам. Однако один из визитов был замечен соседями и родственниками женщины.

Они дождались, пока мужчина вошел в дом, а потом ворвались туда и застали любовников «в неудобной ситуации». После этого селяне поймали ночного визитера, привязали к дереву и принялись избивать. Женщина обратилась в полицию, однако потом официальных обвинений против соседей и родных не выдвинула.

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Позже жители деревни собрались на сход, который постановил, что мужчина обязан жениться на возлюбленной. Семья женщины поддержала это решение, однако родственники ее любовника отказались подчиниться. Чем закончилась эта история, не сообщается.

Ранее стало известно, что жительница Китая попала под суд после того, как вместе с подругами раздела и избила любовницу мужа на глазах у прохожих. В 2022 году соседи женщины по фамилии Сюй из провинции Гуйчжоу рассказали ей, что супруг может быть ей неверен.

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      Никита Савин
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