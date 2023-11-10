Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

Bloomberg: шесть российских компаний продали акции на 130 миллионов долларов

Российские компании из различных отраслей экономики нашли способ обогатиться в условиях изоляции. Шесть из них с начала 2023 года смогли привлечь с продажи акций более 130 миллионов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Как уточняет агентство, в условиях масштабных международных санкций российские компании за последнее время стали все чаще задумываться над возможностью разместить собственные ценные бумаги на бирже. Покупателями при такой схеме обычно выступают розничные инвесторы, которые способны предложить за активы солидные денежные суммы. За счет этого компании могут компенсировать потери от внешних ограничений и растущие издержки, считают эксперты.

Крупные продажи акций российских компаний привели к резкому росту индекса Московской биржи (Мосбиржи). В конце августа показатель обновил максимум с 21 февраля 2022 года и на пике достиг отметки в 3234,68 пункта. В настоящее время значение индекса продолжает удерживаться примерно на этом уровне и находится в районе 3233 пунктов. С начала года, как уточняет Bloomberg, индекс Мосбиржи вырос на 50 процентов, что является одним из лучших показателей на мировом фондовом рынке.

Первое в 2023 году крупное IPO состоялось в конце апреля — тогда компания Genetico продала розничным инвесторам в общей сложности 110 миллионов акций (12 процентов уставного капитала), и привлекла почти 179 миллионов рублей. В начале июля «СмартТехГрупп», ставшая первой из микрофинансовых организаций, вышедшей на рынок акций, смогла привлечь около 950 миллионов рублей.

Другими крупными игроками стали разработчик софта Astra Group (компания заработала в октябре 3,5 миллиарда рублей в ходе размещения акций), ТМК (привлекла в сентябре 4 миллиарда), Henderson (3,5 миллиарда в октябре-ноябре), EuroTrans (выставила на продажу ценные бумаги на 26,5 миллиарда и планирует разместить их на бирже в ноябре), «Южуралзолото Группа Компаний» (разместит пять процентов своих акций и намерена выручить 120 миллиардов с их продажи), Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (планирует провести IPO до конца 2023 года и планирует заработать на реализации активов 6 миллиардов) и московская сеть ломбардов «Мосгорломбард» (акции на бирже собирается продавать материнская компания «МГКЛ» и хочет выручить с продажи от 500 миллионов до 1 миллиарда).