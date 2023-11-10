Российские войска начали получать роботизированную систему «Юнкер»

«Ростех»: российские войска начали получать парашютную систему «Юнкер-ДГ-250»

Российские войска начали получать роботизированную парашютную систему «Юнкер-ДГ-250», способную производить десантирование грузов массой до 250 килограммов из перемещающихся со скоростью до 350 километров в час на высоте до 8 тысяч метров летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

В компании отметили, что система с автоматическим управлением и спутниковой навигацией прошла государственные испытания.

Десантирование осуществляется на основе информации и точке приземления, которую при подготовки полетного задания вводит оператор. Точность приземления при устойчивом приеме спутниковой навигации составляет до 100 метров.

В госкорпорации добавили, что начали работы по созданию системы с общей грузоподъемностью до 500 килограммов.

В декабре 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что подразделения российских воздушно-десантных войск, участвующие в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс «Взор», запускаемый из ракетницы.