Названы главные задачи снайперов в зоне СВО

Военный эксперт Кнутов: снайперы способны выводить из строя легкую технику

Российские снайперы в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины уничтожают не только командиров противника, но и некоторые виды техники. Так о главных задачах этих военных в разговоре с «Лентой.ру» высказался военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Те снайперские винтовки, которые сейчас у нас поступают на передовую, отличаются высокой точностью и большой дальностью. Более того, снайперы на сегодняшний день снайперскими винтовками осуществляют борьбу не только с командным составом. Задача снайпера — вывести командира противника из строя, вывести из строя легкобронированную технику», — сказал он.

По словам военного эксперта, новые виды оружия помогают решать снайперам более сложные задачи.

Снайперские винтовки на сегодняшний день — это очень важный элемент, тем более что у нас было отставание очень серьезное в этом вопросе в несколько десятков лет Юрий Кнутов военный эксперт

«Сейчас складывается ситуация, когда снайперы действуют не в одиночку или парами, а группами по несколько человек, когда перед ними ставятся различные задачи, связанные не только с обнаружением, но и с ведением боя», — заключил специалист.

Как передают РИА Новости, российские снайперы получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical для СВО. Каждая из них представляет собой комплекс из оружия, патрона, прицела и дополнительных обвесов и индивидуально подбирается под каждого стрелка. Она способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров.