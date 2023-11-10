В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
Соединенные Штаты устроили себе катастрофу своими руками, спровоцировав украинский конфликт. Об этом заявил американский политик Аджаму Барака в соцсети Х.
«Некомпетентность администрации Байдена является продолжением дилетантизма администрации (бывшего президента США Барака) Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине», — указал он.
Как подчеркнул Барака, «теперь катастрофа произошла на Ближнем Востоке». Эксперт назвал это «потрясением», которое было устроено руками Штатов.
2 ноября Аджаму Барака заявил, что Запад начал войну с Россией и устроил конфликт в Палестине. Эксперт также перечислил конфликты, к которым причастны Штаты, и назвал аморальными союзников Вашингтона.
Ранее Барака раскрыл план Запада против России на Украине. По его мнению, Вашингтон продолжает конфликт в республике, чтобы ослабить Москву.