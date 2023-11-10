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23:55, 10 ноября 2023Мир

В США сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Политик Барака: США сами спровоцировали конфликт на Украине

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты устроили себе катастрофу своими руками, спровоцировав украинский конфликт. Об этом заявил американский политик Аджаму Барака в соцсети Х.

«Некомпетентность администрации Байдена является продолжением дилетантизма администрации (бывшего президента США Барака) Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине», — указал он.

Как подчеркнул Барака, «теперь катастрофа произошла на Ближнем Востоке». Эксперт назвал это «потрясением», которое было устроено руками Штатов.

2 ноября Аджаму Барака заявил, что Запад начал войну с Россией и устроил конфликт в Палестине. Эксперт также перечислил конфликты, к которым причастны Штаты, и назвал аморальными союзников Вашингтона.

Ранее Барака раскрыл план Запада против России на Украине. По его мнению, Вашингтон продолжает конфликт в республике, чтобы ослабить Москву.

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      Марина Совина
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