Теннисист Медведев стал совладельцем киберспортивной команды

Теннисист Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивной команды M80

Российский теннисист Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивной команды M80. Об этом сообщается на странице команды в соцсети X.

«Мы рады сообщить, что звезда мирового тенниса и действующая третья ракетка планеты присоединилась к группе владельцев M80», — говорится в заявлении. Отмечается, что россиянин усиливает концепцию команды.

«Рад присоединиться к команде в качестве совладельца! Я уже давно являюсь фанатом киберспорта и много играю сам. Я люблю эту команду и слежу за многими игроками», — заявил Медведев.

Команда M80 базируется в США и имеет составы по играм Counter-Strike 2, Valorant, Rocket League и Rainbow Six Siege.

Ранее Медведев возглавил один из рейтингов Forbes. 27-летний теннисист стал лидером рейтинга персональных брендов среди российских атлетов.