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22:41, 10 ноября 2023Наука и техника

НАТО и Швеция провели военные учения в Эстонии

Вооруженные силы НАТО и Швеции провели учения Neptune Strike в Эстонии

Фото: Henrik Montgomery / Tt / Global Look Press

Истребители ВВС НАТО и Швеции провели в небе Эстонии учения Neptune Strike по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех военных сил в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба эстонских Сил обороны, пишет РИА Новости.

«Истребители ВВС Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели в небе Эстонии часть учений Neptune Strike по отражению внезапной угрозы», — сказано в заявлении.

Как отметил заместитель начальника главного штаба Сил обороны по оперативным вопросам полковника Марта Вендла, маневры Neptune Strike показали способность подразделений союзников быстро и эффективно использовать военную силу на расстоянии тысяч километров.

Также Вендла подчеркнул, что «Эстонию защищают, в том числе те подразделения, которые не находятся в нашей стране».

Мероприятия в Эстонии являются частью масштабных учений НАТО Neptune Strike, которые проходят с 30 октября по 10 ноября. В учениях участвует 21 государство, в частности, Швеция, которая на данный момент не является членом НАТО.

В конце октября сообщалось, что Финляндия и США подпишут Соглашении о сотрудничестве в области обороны. Как уточнялось, соглашение позволит американской армии занимать «финскую территорию и определенные согласованные районы» дольше, чем это предполагается во время обычных военных учений. Кроме того, договор даст право Конгрессу инвестировать в военную инфраструктуру Финляндии.

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      Марина Совина
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