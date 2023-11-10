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13:57, 10 ноября 2023Россия

В Госдуме назвали заказной работу регионов по запрету абортов в частных клиниках

Депутат ГД Куриный назвал заказной работу по запрету абортов в частных клиниках

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Работа регионов по запрету абортов в частных клиниках может быть заказной. Такое подозрение высказал депутат Госдумы (ГД) Алексей Куринный в беседе с изданием «Подъем».

Парламентарий допустил, что регионам могли дать команду проявить самостоятельность в вопросе исключения прерывания беременности из списка услуг коммерческих медицинских организаций, чтобы появилось основание для принятия решений на федеральном уровне. «Поэтому и появились столь неоднозначные действия в регионах. Это все ведется к тому, чтобы запретить аборты в частных центрах», — сказал он.

Куринный добавил, что, по словам его коллег, законопроект может быть принят в рамках весенней сессии Госдумы. Сам парламентарий назвал инициативу «совершенно не нужной и вредной». По словам политика, для запрета абортов в частных клиниках нет никаких объективных оснований.

Ранее все частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. До этого их руководителям было предложено вычеркнуть прерывание беременности из перечня услуг, чтобы они могли внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, о чем сообщил глава регионального Минздрава Константин Скорупский. В тот же день от проведения процедуры отказались четыре из пяти частных клиник Курской области с лицензией на аборты.

Как сообщала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, сейчас работу по запрету услуги в частных клиниках ведут как минимум десять российских регионов. Она выразила уверенность, что таких субъектов станет еще больше

3 ноября депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что уже в ближайшее время на рассмотрение в нижнюю палату парламента может быть внесен законопроект о запрете и искусственного прерывания беременности в частных клиниках России. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается парламентариями всех фракций.

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При этом 9 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идеи депутатов по повышению рождаемости и попросил не озвучивать резонансные инициативы по демографии. «Они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые», — сказал он.

Константин Лысяков
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