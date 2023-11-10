В США указали на провал Запада в отношении России

CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях со странами Центральной Азии

Старания Запада разрушить отношения России с союзниками в Центральной Азии не увенчались успехом, считает обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

По ее словам, поездка российского президента Владимира Путина в Казахстан показала, что он «по-прежнему уверен в себе». Как отметила журналист, Россия сохраняет политические и экономические связи с союзниками по СНГ, несмотря на попытки западных государств их подорвать.

Страны Центральной Азии не хотят следовать политике Запада в отношении России, поскольку они заинтересованы в партнерских отношениях с ней, считает Элиатт. «Неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они "сидят сложа руки", когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах, таких как конфликт на Украине», — указала она.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения с Россией останутся незыблемыми и не подвергнутся политической конъюнктуре. По его мнению, в отношениях Астаны и Москвы не существует принципиальных проблем.