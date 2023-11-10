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18:27, 10 ноября 2023Силовые структуры

Завершено расследование дела бывшей замминистра культуры России

СКР завершил следствие по делу экс-замглавы Минкульта Яриловой о злоупотреблении

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Она не признает свою вину. Экс-чиновница в настоящее время находится в СИЗО.

25 сентября Московской городской суд оставил ее под арестом до середины декабря. В ходе следствия Ярилова признавала вину и стала сотрудничать. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей. Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Ее задержали 19 апреля в Москве. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

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      Любовь Ширижик
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