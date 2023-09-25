Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:06, 25 сентября 2023Силовые структуры

Бывшую замглавы Минкульта России оставили под арестом до декабря

Суд оставил в СИЗО до декабря экс-замглавы Минкульта Ярилову

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Суд оставил под арестом бывшего замминистра культуры России Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Московской городской суд признал законным решение о продлении ареста и оставил его без изменений. Ярилова будет находиться в СИЗО до середины декабря.

29 мая сообщалось, что она признала вину в злоупотреблении полномочиями и стала сотрудничать со следствием. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Женщина была задержана 19 апреля в Москве.

Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко заявила о преодолении российской экономикой самого тяжелого периода

    В России дети попали в больницу после купания в бассейне

    В МИД России назвали ошибку армянских властей

    МИД России обвинил Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи на Москву

    Возлюбленная Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

    Медведь украл тарелку супа у туристов и попал на видео

    «Роскосмос» начал сборку блоков копии «Ангары-А5»

    Стало известно о несостоявшейся роли Леонардо Ди Каприо в «Темном рыцаре» Нолана

    Работающим россиянкам в декрете предложили сохранить пособия

    Названы самые опасные водители электросамокатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости