Бывшую замглавы Минкульта России оставили под арестом до декабря

Суд оставил в СИЗО до декабря экс-замглавы Минкульта Ярилову

Суд оставил под арестом бывшего замминистра культуры России Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Московской городской суд признал законным решение о продлении ареста и оставил его без изменений. Ярилова будет находиться в СИЗО до середины декабря.

29 мая сообщалось, что она признала вину в злоупотреблении полномочиями и стала сотрудничать со следствием. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Женщина была задержана 19 апреля в Москве.

Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.