Зрительница поделилась подробностями срыва концерта Zero People

Зрительница заявила о требовании лечь на пол во время срыва концерта Zero People

Зрительница поделилась подробностями срыва концерта группы Zero People в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в разговоре с телеканалом «360».

«Сначала силовики прошли за сцену по правому боку зала с фонарями, а затем сказали всем лечь на пол. Они сказали не доставать телефоны, не снимать и не делать фото», — рассказала собеседница издания.

Она добавила, что встать с пола зрителям разрешили только через полчаса, а также отметила, что одна из женщин принялась ругаться с сотрудниками правоохранительных органов и ее вывели из зала со словами о том, что она «ведет себя неадекватно».

По словам зрительницы, позже приехали полицейские и начали отпускать гостей мероприятия, проверяя данные на планшетах.

Концерт должен был пройти вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН, которые начали проверять документы у зрителей.

Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».

Одна из посетительниц после сообщения об отмене концерта подралась с сотрудником ОМОН. Позже группа Zero People извинилась перед поклонниками за срыв выступления.