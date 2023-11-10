Зрительница поделилась подробностями срыва концерта Zero People
Зрительница поделилась подробностями срыва концерта группы Zero People в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в разговоре с телеканалом «360».
«Сначала силовики прошли за сцену по правому боку зала с фонарями, а затем сказали всем лечь на пол. Они сказали не доставать телефоны, не снимать и не делать фото», — рассказала собеседница издания.
Она добавила, что встать с пола зрителям разрешили только через полчаса, а также отметила, что одна из женщин принялась ругаться с сотрудниками правоохранительных органов и ее вывели из зала со словами о том, что она «ведет себя неадекватно».
По словам зрительницы, позже приехали полицейские и начали отпускать гостей мероприятия, проверяя данные на планшетах.
Концерт должен был пройти вечером 9 ноября в клубе «Космонавт», однако еще до начала выступления в помещении появились сотрудники ОМОН, которые начали проверять документы у зрителей.
Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской».
Одна из посетительниц после сообщения об отмене концерта подралась с сотрудником ОМОН. Позже группа Zero People извинилась перед поклонниками за срыв выступления.