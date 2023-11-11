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06:37, 11 ноября 2023Наука и техника

Атомоход «Князь Пожарский» спустят на воду в декабре

ТАСС: «Севмаш» спустит на воду атомоход «Князь Пожарский» в декабре 2023 года

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Пожарский», строящийся на северодвинском предприятии «Севмаш», во второй половине декабря 2023 года будет выведен из эллинга и спущен на воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

В июне «Севмаш» приступил к электромонтажным работам на атомной подводной лодке «Князь Пожарский», заявлял генеральный директор верфи Михаил Будниченко.

«Князь Пожарский» — пятая подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого проекта несут по 16 баллистических ракет «Булава». Также «Борей-А» получил шесть торпедных аппаратов.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что «Севмаш» передаст флоту подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» до конца 2023 года.

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      Марина Совина
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