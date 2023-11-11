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12:49, 11 ноября 2023Спорт

Глава UFC назвал срок возвращения Макгрегора в октагон

Глава UFC Уайт заявил, что Конор Макгрегор вернется в октагон летом 2024 года

Фото: Hoch Zwei / Globallookpress.com

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал срок возвращения ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора в октагон. Его слова приводит Daily Mail.

Глава UFC заявил, что спортсмен может вернуться к боям летом 2024 года. Он подчеркнул, что Макгрегору придется подождать шесть месяцев для того, чтобы попасть в пул допинг-тестирования. «У него все хорошо, он готов», — подытожил Уайт.

В октябре Макгрегор назвал предполагаемые сроки возвращения в октагон. Он заявил, что хотел бы вернуться в октагон в апреле 2024 года.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив в UFC американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

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      Анастасия Борисова
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