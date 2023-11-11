Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 11 ноября 2023Мир

Силы ПВО Израиля перехватили «подозрительную цель»

ЦАХАЛ: силы ПВО Израиля перехватили подозрительную цель со стороны Газы

Фото: Global Look Press

Израильская армия сообщила о перехвате «подозрительной цели» в районе города Сдерот, расположенного рядом с границей с сектором Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба, пишет ТАСС.

Как уточнили военные, «подозрительная цель» вошла в район Сдерота со стороны сектора Газа. «Силы противовоздушной обороны (ПВО) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили цель», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что ущерб анклава сектор Газа от ударов ЦАХАЛ по жилым зданиям и объектам инфраструктуры составил около трех миллиардов долларов.

Также компания JPMorgan Chase & Co спрогнозировала, что экономика Израиля на фоне эскалации в секторе Газа может сократиться в четвертом квартале на 11 процентов год к году.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украину предложили принять в НАТО в новых границах, без Крыма и Донбасса. Зачем Западу это нужно?

      На Украине заявили о готовности Залужного к переговорам с Россией

      Лидер «Хезболлы» обратился к администрации Байдена с призывом

      Россиянин Павлович одной фразой описал секрет успеха в UFC

      Россиян предупредили о магнитной буре в ночь на воскресенье

      Стало известно о планах полковника ВСУ пленить «Вагнер» в 2020 году

      Венгрия предложила создать в Европе новую систему безопасности

      Силы ПВО Израиля перехватили «подозрительную цель»

      На Украине заявили о наступлении России у Купянска

      Полковника ВСУ назвали координатором атаки на «Северные потоки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости