ЦАХАЛ: силы ПВО Израиля перехватили подозрительную цель со стороны Газы

Израильская армия сообщила о перехвате «подозрительной цели» в районе города Сдерот, расположенного рядом с границей с сектором Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба, пишет ТАСС.

Как уточнили военные, «подозрительная цель» вошла в район Сдерота со стороны сектора Газа. «Силы противовоздушной обороны (ПВО) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили цель», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что ущерб анклава сектор Газа от ударов ЦАХАЛ по жилым зданиям и объектам инфраструктуры составил около трех миллиардов долларов.

Также компания JPMorgan Chase & Co спрогнозировала, что экономика Израиля на фоне эскалации в секторе Газа может сократиться в четвертом квартале на 11 процентов год к году.