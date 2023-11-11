Тренер Александр Кержаков заявил, что в Сербии хорошо относятся к русским

Тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал об отношении к русским в Сербии. Его слова приводит ТАСС.

Специалист заявил, что в стране хорошо относятся к русским. «Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили. За время пребывания особо ничего не удивляет», — добавил он. Кержаков подчеркнул, что больше сконцентрирован на футболе и работе.

Ранее Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Он посчитал, что это абсолютно правильно для развития игроков, приведя в пример Александра Головина из «Монако».

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу». С июня 2023 года возглавляет «Спартак» из сербской Суботицы.