Названы самые строгие футбольные арбитры

Россияне Кукуляк и Бобровский вошли в список самых строгих футбольных арбитров

Smart Tables назвал самых строгих футбольных арбитров. Рейтинг приводится на сайте издания.

Всего в список вошло шесть судей. Арбитры были разделены на две группы. В первую — по количеству назначенных пенальти — вошли испанец Гильермо Куадра Фернандес, итальянец Маттео Маркетти, немец Маттиас Йелленбек, а также два российских специалиста, Евгений Кукуляк и Ян Бобровский.

Во вторую группу попали судьи, активнее других наказывающие футболистов красными карточками. В список вновь был включен Фернандес, также издание отметило француза Рудди Букке.

Союз европейских футбольных ассоциаций не отстранял российских судей и других официальных лиц от работы. При этом с февраля 2022 года рефери не обслуживали международные матчи, что объяснялось проблемами с логистикой.