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06:21, 11 ноября 2023Культура

Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной

People: Брэда Питта заметили на мероприятии с новой возлюбленной Инес де Рамон
Брэд Питт

Брэд Питт. Фото: IMAGO / JB Autissier / Global Look Press

Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной. Об этом сообщил журнал People.

Как уточняется, звезда фильмов и его 30-летняя избранница Инес де Рамон посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе, после этого они вместе покинули мероприятие. Папарацци успели заснять их на улице, уточнил источник издания.

«Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время и вместе уехали», — пишет журнал.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте вокалиста группы U2 Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная голливудской звезды — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В компанию знаменитостей девушка попала несколько лет назад благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

Ранее сообщалось, что 59-летний Брэд Питт ради винодельни Chateau Miraval во Франции обвинил свою бывшую жену, 48-летнюю актрису Анджелину Джоли, в сговоре с русским олигархом Юрием Шефлером.

Актриса продала свою долю предпринимателю с указанием, что бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Питт обвинил бывшую супругу в сговоре с Шефлером и заявил, что она нарушила их договоренность, осуществив сделку, которую он не одобрял.

В августе сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись спустя семь лет судебных разбирательств. Как писали СМИ, переговоры бывших возлюбленных проходили «мучительно», однако им удалось прийти к соглашению и урегулировать беспокоящие обоих вопросы.

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      Марина Совина
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