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11:10, 11 ноября 2023Спорт

Обманувшего россиянку на 30 миллионов рублей волейболиста отправили в колонию

Волейболиста Хрипуна приговорили к двум годам колонии за мошенничество

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Одинцовский районный суд вынес приговор бывшему волейболисту казанского «Зенита» Александру Хрипуну по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, спортсмена приговорили к двум годам и двум месяцам колонии общего режима. Отмечается, что дело Хрипуна по статье «Вымогательство» было переквалифицировано в статью о мошенничестве в особо крупном размере.

Хрипун был задержан в Московской области 4 июля 2022 года. Спортсмен обманул 23-летнюю россиянку на 30 миллионов рублей. Жертва отправляла вымогателю деньги взамен на то, чтобы тот не публиковал ее интимные фотографии. Отмечается, что девушка осталась почти без всех своих сбережений.

24-летний Хрипун выступал на позиции диагонального. Он находился в системе «Зенита», однако в российской Суперлиге не играл.

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      Анастасия Борисова
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