Волейболист обманул россиянку на 30 миллионов рублей

Волейболист Александр Хрипун был задержан за вымогательство 30 миллионов рублей

Бывший волейболист казанского «Зенита» Александр Хрипун был задержан в Московской области за мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, спортсмен обманул 23-летнюю россиянку на 30 миллионов рублей. Жертва отправляла вымогателю деньги взамен на то, чтобы тот не публиковал ее интимные фотографии. Отмечается, что девушка осталась почти без всех своих сбережений.

Хрипуна задержали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В ноябре 2020 года в сеть попало интимное видео с участием футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Нападающий сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы ролик не был слит в интернет. По данным СМИ, футболист был знаком с шантажистом.