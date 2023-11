Последняя песня The Beatles возглавила музыкальный хит-парад Британии

Последняя песня группы The Beatles «Now and Then» возглавила хит-парад Британии

Последняя песня легендарной поп-рок группы The Beatles «Now and Then» с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный хит-парад Великобритании. Релиз композиции состоялся 2 ноября, сообщает компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга.

В день релиза песня всего за десять часов поднялась на 42-е место чарта, а в пятницу, 10 ноября, уже заняла в нем первое место. Таким образом, ливерпульская группа побила свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад. Первая песня The Beatles, возглавившая топ-чарт, была выпущена более 60 лет назад.

Композиция под названием Now and Then стала финальной в истории «ливерпульской четверки», над которой в разное время работали все участники The Beatles — Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр. Создание трека суммарно длилось 45 лет.

Основой песни стал текст и демозапись Леннона, который сделал ее под аккомпанемент фортепьяно в 1978 году. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала данную версию Маккартни. Тогда оставшиеся участники The Beatles попытались завершить песню, но не смогли из-за технических ограничений того времени.