Жители Германии столкнулись с серьезной проблемой после начала СВО

BM: жители Германии стали реже мыться из-за роста цен после начала спецоперации

В Германии после начала спецоперации на Украине выросло число людей, для которых принятие душа стало более короткой и редкой процедурой. Об этом пишут журналисты издания Berliner Morgenpost.

«Страх перед более высокими затратами уже побуждает многих людей экономить. Возросшие цены на энергоносители после начала конфликта на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ», — сказано в статье.

Как указывают авторы материала, в 2022 года 51 процент опрошенных немцев рассказали, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В текущем году это делают уже 57 процентов.

Кроме того, каждый второй немец уже оборудовал свое жилище водо- и энергосберегающими системами, а 19 процентов планируют это сделать в ближайшее время.

В октябре депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что ФРГ переплачивает за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за топливо из России.

При этом, отметил Котре, российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, об американском сжиженном газе.

Также в октябре сообщалось, что в правительстве Германии решили вернуть к работе несколько угольных теплоэлектростанций ради обеспечения бесперебойной подачи энергии в пиковые периоды спроса предстоящей зимой.