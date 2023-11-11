Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со стабильного до негативного. Об этом сказано в заявлении агентства.

«Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa"», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают специалисты, основным фактором изменения прогноза является то, что риски снижения бюджетной устойчивости Штатов возросли и не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами государства.

4 октября госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России. Так, государственный долг Штатов подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум.

При этом в России с начала года госдолг в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, вырос — на 2,8 триллиона рублей.

Кроме того, аналитик Майкл Хартнетт предположил, что госдолг США будет расти на 5,2 миллиарда долларов каждый день в течение следующего десятилетия.