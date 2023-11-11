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01:28, 11 ноября 2023Экономика

Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со стабильного до негативного. Об этом сказано в заявлении агентства.

«Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa"», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают специалисты, основным фактором изменения прогноза является то, что риски снижения бюджетной устойчивости Штатов возросли и не могут быть полностью компенсированы уникальными кредитными преимуществами государства.

4 октября госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России. Так, государственный долг Штатов подскочил на 275 миллиардов долларов — с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, обновив свой исторический максимум.

При этом в России с начала года госдолг в долларовом выражении сократился на 57,1 миллиарда долларов, а в рублевом, наоборот, вырос — на 2,8 триллиона рублей.

Кроме того, аналитик Майкл Хартнетт предположил, что госдолг США будет расти на 5,2 миллиарда долларов каждый день в течение следующего десятилетия.

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      Марина Совина
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