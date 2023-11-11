Россиянин Павлович одной фразой описал секрет успеха в UFC

Российский боец Павлович описал секрет успеха в UFC фразой «пахать, как конь»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович одной фразой описал секрет успеха в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Sport24 со ссылкой на пресс-службу UFC.

«Пахать, как конь», — так Павлович ответил на вопрос о том, как достичь высот в промоушене.

12 ноября Павлович подерется британцем Томом Аспиналлом на турнире UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке. Спортсмены поспорят за титул временного чемпиона промоушена в тяжелом весе.

В активе 31-летнего Павловича 17 побед в 18 поединках. На счету 30-летнего Аспиналла 13 побед и 3 поражения.