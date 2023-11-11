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00:24, 11 ноября 2023Мир

Глава Евросовета назвал сроки проведения саммита ЕС — Китай

Глава Евросовета Мишель: саммит ЕС — Китай состоится 7 и 8 декабря
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель посетит Китай 7-8 декабря для проведения саммита ЕС и КНР. Об этом политик рассказал в эфире телеканала LCI.

«У нас будет двусторонний саммит с председателем КНР (Си Цзиньпином) и его командами, он пройдет в Китае 7 и 8 декабря», отметил Мишель.

По его словам, в состав делегации войдет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В августе сообщалось, что за последние несколько лет Китай значительно нарастил долю в суммарном импорте Евросоюза. С 2020 по 2022 год зависимость от Пекина увеличилась максимальными за последнее десятилетие темпами. Так, наибольший рост доли китайского импорта был зафиксирован в сегменте высокотехнологичной продукции.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется в ближайшее время встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден отметил, что не ставит для себя задачу сдерживать КНР и при этом выступает за выстраивание предсказуемых отношений с Пекином.

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      Марина Совина
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