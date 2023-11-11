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03:26, 11 ноября 2023Наука и техника

В России разработали подводный мини-беспилотник

В РТУ МИРЭА разработали автономный малоразмерный подводный беспилотник

Фото: Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

Автономный малоразмерный беспилотный подводный аппарат разработали в Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Подводный мини-беспилотник БПА-МИРЭА-Т весом всего три килограмма может погружаться на глубину до ста метров для проведения аварийных и ремонтных работ при температурах от -5 до +45 градусов по Цельсию.

Дрон может использоваться и с маломерных плавсредств - катеров, надувных лодок, необорудованных подъемными устройствами. Ректор вуза Станислав Кудж выразил уверенность, что разработка будет востребована в различных сферах экономики и промышленности и положит начало реализации более масштабных проектов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что дроны-камикадзе «Куб», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции, способны обездвиживать танки противника. По его словам, «Куб» может атаковать танки сверху и в моторно-трансмиссионное отделение. Когда поврежденный танк останавливается, его можно уничтожить другими средствами.

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      Марина Совина
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