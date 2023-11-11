WADA заявило о радости из-за продолжения дела Валиевой

В WADA заявили, что ждут дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало продолжение слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Их заявление приводит ТАСС.

В WADA заявили, что обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. «Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров, и теперь ждем решения», — подчеркнули они, добавив, что ждут четырехлетней дисквалификации Валиевой и аннулирования всех ее результатов.

10 ноября в CAS завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

13 января Российское антидопинговое агентство проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в деле о нарушении антидопинговых правил. WADA осталось недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подало апелляцию в CAS.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.